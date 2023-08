Trattativa Napoli-Osimhen, nuovo incontro-fiume nella notte! Ora le parti sono più vicine

Rinnovo Osimhen, altro incontro nella notte! Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, stanotte all'Hotel Aqua Montis di Rivisondoli si è tenuto l'ennesimo incontro-fiume tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen, con l'obiettivo di giungere ad un accordo per il rinnovo contrattuale dell'attaccante nigeriano.

Trattativa Napoli-Osimhen

Calciomercato Napoli. Una vera e propria trattativa ad oltranza, il cui nodo principale resta quello della clausola rescissoria: da tempo si parla dell'inserimento di due clausole, una valida per l'Europa e un'altra valida solo per il campionato saudita. De Laurentiis prova a stringere i tempi per arrivare finalmente ad un'intesa e spegnere definitivamente le sirene provenienti dall'Arabia Saudita. L'offerta dell'Al-Hilal è di 40 milioni di euro a stagione per Osimhen, sebbene gli arabi non abbiano ancora soddisfatto le richieste di De Laurentiis, che non ha intenzione di lasciar partire il nigeriano per meno di 200 milioni di euro.

Secondo la Gazzetta, adesso le parti sarebbero "pi√Ļ vicine".