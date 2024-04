Ultime notizie calciomercato Napoli - Niente conferma per Hamed Junior Traorè, arrivato in azzurro in prestito con diritto di riscatto dalla Premier League. A tal proposito, Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato de Il Giornale, via X ha parlato così:

"La permanenza di Junior Traorè a Napoli con un contratto a tempo indeterminato è in calo. Il Napoli non è convinto né disposto a far scattare l'opzione di acquisto (€ 25M) dal Bournemouth per il giocatore ivoriano".