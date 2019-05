Il Napoli starebbe pensando anche a Traorè dell'Empoli secondo l'edizione odierna di Repubblica: "Il ds Giuntoli sta cercando pure di capire come finirà la querelle tra Empoli e Fiorentina per Traorè: secondo Corsi, i viola non avrebbero depositato il contratto di acquisto lo scorso 31 gennaio e quindi l’accordo sarebbe nullo. Il nuovo mediano è legato alla partenza di Diawara - che potrebbe finire in Premier League e al destino di Rog"