Notizie Calcio - Annuncio choc del Bournemouth in queste ore: Hamed Traoré, ex Sassuolo accostato anche al Napoli alcuni giorni fa, ha contratto la malaria durante un suo viaggio in Africa. Dopo un periodo in ospedale ora è tornato a casa. Salterà tuttavia diverse settimane tra cui anche la stessa Coppa d’Africa.