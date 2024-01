Traorè a un passo dal Napoli, giocatore già in Italia? Ecco dov'era 5 giorni fa | FOTO

Hamed Traorè a un passo dal Napoli. Domani mattina il giocatore ivoriano sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, se tutto andrà per il meglio, potrà dunque firmare il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 6 mesi, con diritto di riscatto per il Napoli. Come si apprende però dai social dei suoi agenti, 5 giorni fa Traorè era a Roma, precisamente all'hotel Bulgari, proprio insieme ai suoi procuratori. Che sia rimasto in Italia in questi giorni in attesa della definitiva definizione dell'affare col Napoli? Clicca su foto allegate per vedere: