Calciomercato Napoli - Sirene inglesi per un big del Napoli: Arkadiusz Milik, ormai ufficialmente sul mercato insieme ad Allan, potrebbe approdare in Premier League come racconta Cronache di Napoli:

“Il Tottenham, infatti, è sulle tracce dell' attaccante polacco, che non prolungherà il suo contratto col Napoli, in scadenza nel 2021, e che piace anche alla Juventus. Anche per il polacco, ADL non fa sconti: 50 milioni cash”