Tottenham: offerta per Perisic, Conte lo scippa all'Inter

Calciomercato - Gli Spurs ci sono. Infatti, anche il Tottenham punta sull'acquiosto di Perisic. preso contatti forti e decisi per l'esterno croato che ancora non ha risposto all'ultima offerta ufficiale da parte dell'Inter da 5 netti a stagione più bonus (quella precedente da 2,8 più bonus per arrivare a 5 era stata rispedita al mittente dal giocatore). Gli Spurs hanno offerto una cifra leggermente superiore per due anni e uno di bonus (mentre l'Inter si ferma al biennale) mentre la Juventus è per adesso soltanto spettatrice della trattativa.