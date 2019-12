Torreira-Napoli, Sportmediaset: presentata un'offerta all'Arsenal, le cifre ed i dettagli

Ultime notizie mercato Napoli - Senza ombra di dubbio Cristiano Giuntoli, nel mercato di gennaio, cercherà in tutti i modi di regalare a Rino Gattuso un rinforzo per la sua linea mediana. Il profilo maggiormente seguito è quello di un vertice basso di un centrocampo a tre e sembra rispondere alla perfezione a questo identikit Lucas Torreira. L'ex Sampdoria, infatti, sembra in uscita dall'Arsenal e gli azzurri sono tornati a mettergli gli occhi addosso dopo averlo seguito per sostituire Jorginho.

Arsenal Torreira Napoli

La dirigenza partenopea sembra pronta a sferrare l'assalto decisivo in questa sessione di calciomercato invernale ed a tal proposito arrivano dei dettagli da Sportmediaset relativi all'offerta che il Napoli avrebbe presentato ai Gunners per strappare il "sì": prestito di 18 mesi e obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro (27 più 3). Sempre viva, invece, come alternativa Berge del Genk, avversario del Napoli in Champions League nel girone.