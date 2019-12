Torreira-Napoli, Repubblica: la posizione all'Arsenal del regista in bilico, gli azzurri spingono per il prestito! Pronte due alternative

Ultime notizie mercato Napoli - Con un campionato da rimettere in piedi dopo due mesi infernali, in maniera del tutto inevitabile il Napoli non può non cogliere l'opportunità rappresentata dal mercato di gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. L'idea del tecnico, infatti, è quella di andare avanti con il 4-3-3 ma per farlo ha bisogno di un autentico regista subito pronto. Per questo motivo, stando a quanto si legge sul quotidiano "La Repubblica", il primo nome sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello di Lucas Torreira: negli ultimi tempi sta trovando spazio all'Arsenal ma la posizione resta in bilico. L'idea degli azzurri è quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Pronte le due alternative, che rispondono ai nomi di Stan Lobotka del Celta Vigo e Berge del Genk. Per entrambi, però, il problema sarebbe rappresentato dai tempi di adattamento necessari per calarsi nel calcio italiano.

