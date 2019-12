Torreira-Napoli, Il Mattino: servono 25mln, è il primo nome sulla lista! Rifiutato uno scambio con la Roma

Calciomercato Napoli - Il nuovo allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non ha fatto nomi per quanto riguarda eventuali mosse relative al calciomercato. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il regista è necessario e il primo nome della lista è Torreira dell'Arsenal. In prestito non si muove, ci vogliono 25 milioni. L'ex Sampdoria lì non ha spazi dopo l'addio di Emery e il Napoli prepara la missione a Londra. La pista B porta a Lobotka del Celta Vigo. Non solo: la priorità è un altro terzino sinistro, difficile da trovare. Hysaj ha offerte dalla Roma, ma il Napoli ha detto no allo scambio con Florenzi. O cash o nulla. Due centrocampisti del Lille sotto osservazione: Thiago Maia e Soumaré”