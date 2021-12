Il Toronto FC vuole portare il capitano del Napoli Lorenzo Insigne in America, nella Mls. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Dal 1° gennaio sarà uno dei parametri zero più illustri del calcio mondiale, l'offerta concreta è quella del Toronto. L'idea è portare Lorenzo in Mls proprio come fu con Giovinco: la proposta è di 7 milioni a stagione per 4 anni, più benefit. Con la possibilità mai scartata di anticipare l'affare, considerando che la stagione comincia a marzo"