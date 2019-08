Torino, ds Bava: "Verdi? Non abbiamo fretta, pensiamo a passare il turno in Europa League"

Massimo Bava, direttore sportivo del Torino, è intervenuto ai microfoni di Toronews a margine della presentazione della Primavera granata. Ecco le sue parole su Simone Verdi, obiettivo di mercato.

"In questo momento, come il presidente e l’allenatore hanno detto, abbiamo una squadra che sta facendo bene e ha un organico importante. Non abbiamo fretta. Pensiamo prima di tutto a passare il terzo turno in Europa, poi avremo un confronto importante con gli inglesi del Wolverhampton. Non dobbiamo avere affanno; capisco i tifosi, ma siamo coerenti col fatto che crediamo nella squadra che abbiamo. Poi magari ci sarà da rinforzarla, ma bisognerà farlo con i giocatori giusti. Il Torino attualmente ha già una squadra molto tosta, comunque. Prima pensiamo al 15 agosto a Minsk, poi vedremo".