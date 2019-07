In uscita dal Napoli c'è anche Lorenzo Tonelli. Ecco cosa scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "E' seguito con interesse dal club neo promosso in serie A ma al momento non c’è intesa sulle cifre: il Napoli chiede 5 milioni per il difensore che ha messo insieme soltanto 13 presenze la scorsa stagione con la Sampdoria e che pagò 10 milioni dall’Empoli".