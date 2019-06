Tonelli-Sassuolo, interesse vivo solo se parte Ferrari: la situazione [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli le ultimissime su Lorenzo Tonelli, dopo non essere stato riscattato dalla Sampdoria, ritornerà nuovamente al Napoli con cui ha un altro anno di contratto. Il difensore andrà via certamente e la valutazione fatta dal club partenopeo è intorno ai 6 milioni.

Napoli calciomercato ultime su Tonelli-Sassuolo

Sul calciatore si è mosso il Sassuolo che ha pensato a questo profilo qualora dovesse andare via Gianmarco Ferrari che piace molto all'estero. Al momento non c'è nessuna offerta ufficiale, ma Carnevali è pronto ad affondare il colpo qualora si concretizzasse qualche colpo in uscita in quel settore. Più defilate al momento Lecce (ingaggio troppo eccessivo per ora) e Bologna (Mihajlovic non lo vedrebbe bene in una linea a tre difensiva).