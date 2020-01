Tonelli lascia Napoli, Reina lo omaggia: "Sei un grande!"

Ultimissime calcio Napoli - "Esempio di professionalità e dedizione, in bocca al lupo!". Questo il messaggio che Pepe Reina ha voluto lasciare a Lorenzo Tonelli dopo il suo addio definitivo al Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno ceduto il difensore alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto, trovando un accordo che era stato cercato da settimane ma che ancora non decolleva in maniera definitiva. Ma non solo Reina ha voluto omaggiare via social il difensore toscano. "Sei un grande!", il messaggio di Koulibaly. Mentre Gabbiadini ha ora accolto il suo neo compagno alla Samp con un messaggio ironico. "Dove vai ora?".