Tomiyasu-Napoli, sfuma l'affare! Romano annuncia: "Fatta per il rinnovo con l'Arsenal"

Calciomercato Napoli. Takehiro Tomiyasu non sarà un rinforzo del Napoli a gennaio: ad annunciarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X svela come il rinnovo del difensore giapponese con l'Arsenal sia ad un passo.

Napoli su Tomiyasu, affare sfumato

Il Napoli aveva sondato Tomiyasu come possibile aggiunta del reparto difensivo, ma la trattativa è destinata a non andare in porto. Ecco quanto scritto da Fabrizio Romano:

L'Arsenal sta avanzando alle fasi finali delle trattative per il nuovo contratto a lungo termine di Takehiro Tomiyasu, con aumento di stipendio. La firma è ad un passo e Tomiyasu non lascerà l'Arsenal a gennaio. Fa parte al 100% dei piani dei Gunners , nonostante i contatti recenti con i club italiani.