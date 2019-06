La Roma si è ormai abituata all'idea di perdere il suo difensore più importante, vale a dire Kostas Manolas, molto vicino al Napoli, e per questo è alla ricerca di quello che può essere il suo erede. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la priorità per la retroguardia resta Marc Bartra, classe '91 del Betis, ma negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei sondaggi per Alderweireld del Tottenham.