TMW - Un nuovo Osimhen in arrivo in Italia? Due sondaggi per il giovane nigeriano Yunus

Nuovi talenti in arrivo. La stazza è simile, la regione di provenienza anche: Abba Yunus è un ragazzino nigeriano di 17 anni che di ruolo fa l’attaccante, proprio come il suo idolo, Victor Osimhen, e nel suo destino ci può essere, anche per lui, l’Italia.

Abba Yunus è cresciuto nell’Azhuba FC e negli ultimi giorni di mercato è stato accostato a due squadre italiane, tra Serie A e B come Genoa e Cremonese. Ci sono stati dei sondaggi per il futuro, delle richieste di informazioni per capire se e come imbastire un’operazione di mercato in vista - eventualmente - anche di gennaio. Il talento c’è, la voglia di investire anche: se la scommessa è quella giusta può essere un affare per tutti. A riportarlo è TMW.