Tmw - Udinese, sfuma Porteous come sostituto di Perez: cosa è successo

Calciomercato Napoli, ore di attesa per l’arrivo di Nehuen Perez prossimo a diventare il nuovo rinforzo del club partenopeo. Nel frattempo, però, sfuma il sostituto dell’argentino in casa Udinese: Ryan Porteous, 24enne scozzese del Watford individuato appunto per raccogliere l’eredità del sudamericano, non arriverà .Â

Lo raccontano i colleghi di Tuttomercatoweb: “Quest'estate i regolamenti sullo status di extra UE per giocatori inglesi sono cambiati, ma solamente il primo registrato tra questi viene apparato ai comunitari in tutto e per tutto, e questo è stato occupato dall'esterno Jordan Zemura. Poi quindi i due slot disponibili che sono stati occupati dal brasiliano Brenner e dall'inglese Keinan Davis. Posti pieni, Porteous non può arrivare". Non sarebbe comunque in dubbio l'affare Perez. Â