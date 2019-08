Lorenzo Tonelli è ad un passo dal salutare nuovamente il Napoli. Il centrale, rientrato in azzurro dopo il prestio alla Sampdoria, è infatti pronto ad iniziare un'altra avventura lontano dal Vesuvio: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il difensore è ad un passo dalla Fiorentina. Le due dirigenze, che si affronteranno stasera al Franchi per l'esordio stagionale, sono pronte a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto.