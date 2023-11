TMW svela - Koopmeiners-Napoli, svelato il motivo del 'no' dell'Atalanta a De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Il Newcastle la scorsa settimana, con un emissario del club di Premier League, è stato in Italia per osservare Teun Koopmeiners e Radu Dragusin che sono nel mirino della squadra inglese. E raccontandone i dettagli, TMW svela il motivo del 'no' dell'Atalanta al Napoli per Koopmeiners:

"Koopmeiners però non ha una valutazione facile da snocciolare. Ad agosto è arrivata una proposta di 47 milioni di euro da parte del Napoli, con la dirigenza che ha rifiutato perché arrivata fuori tempo massimo, cioè dopo la cessione di Hojlund e con poco tempo per essere sostituito degnamente. La stagione dell'olandese però è iniziata alla grande e quindi non è detto che possano arrivare altre proposte esagerate".