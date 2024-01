TMW svela - Il Napoli ha chiesto Lucumì: la risposta del Bologna

Calciomercato Napoli - Jhon Lucumì non lascerà il Bologna in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club felsineo nelle ultime ore ha ricevuto diverse offerte per il centrale colombiano:

"Ma la volontà della società rossoblù è quella di trattenerlo, visto che Thiago Motta vuole puntare su di lui nella seconda parte della stagione e qualsiasi trattativa è stata rimandata alla prossima estate. Sono quattro le squadre che hanno chiesto informazioni al Bologna: Monaco, Nizza, Olympique Lione e Napoli".