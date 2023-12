Tmw - Sostituto Elmas: il Napoli vuole chiudere subito, assalto a Samardzic. Pronto anche il piano B

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha ceduto Elmas a titolo definitivo al Lipsia per 25 milioni di euro e ora cerca un nuovo e giovane centrocampista che possa dare quel qualcosa in più alla squadra in vista del finale di stagione. Tra i nomi in cima alla lista c'è quello di Samardzic.

Calciomercato Napoli: Samardzic o Hojbjerg per sostituire Elmas

Il Napoli vuole essere protagonista nella sessione di calciomercato che inizierà ufficialmente il prossimo 2 gennaio. Ci sono ora delle novità importati da Tmw dopo la cessione di Elmas al Lipsia. Il primo e vero obiettivo del Napoli è il centrocampista serbo classe 2002 dell'Udinese Lazar Samardzic. La sua valutazione di mercato è tra i 25 e i 30 milioni di euro e l'idea della società friulana è quella di cederlo in estate. Il Napoli ci proverà e spera di convincere Pozzo e l'Udinese a dare il via libera per il gioiellino tedesco. Pronto però anche il piano B per il Napoli che punterebbe su Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham senza Samardzic. Centrocampista danese classe '95, ha fin qui giocato pochi minuti e per questo motivo può lasciare la società londinese a gennaio. Per lui si parla di un'operazione in prestito.