TMW - Si attende ultimo rilancio Napoli per Gabri Veiga, affare ai dettagli: decisiva la volontà del centrocampista

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più l'arrivo in azzurro di Gabri Veiga: il talentuoso centrocampista ha disputato ieri la sua ultima partita con la maglia del Celta Vigo, in attesa di avere il via libera per partire verso Napoli.

Gabri Veiga-Napoli, le ultime

Come riportato dai colleghi di TMW, c'è attesa per il rilancio decisivo che può arrivare contemporaneamente alla cessione di Piotr Zielinski all'Al-Ahli, pronto a chiudere l'operazione col Napoli per oltre 30 milioni di euro.

I soldi della cessione dell'ex Udinese verranno dirottati in Galizia per l'acquisto del centrocampista classe 2002. La clausola risolutoria di Veiga è di 40 milioni di euro, ma la trattativa può chiudersi con un'offerta intorno ai 35 con bonus o percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli lo sa e presto darà la spallata definitiva alla trattativa, forte anche della volontà del ragazzo con cui s'è già raggiunto un accordo di massima intorno ai due milioni di euro netti a stagione.