Inizia l'avventura in Serie A di Marcus Pedersen. Il terzino norvegese svolgerà oggi le visite mediche col Sassuolo propedeutiche alla firma sul contratto: classe 2000, arriva dal Feyenoord in prestito con obbligo di riscatto. Sassuolo e Feyenoord hanno chiuso l'accordo sulla base di un prestito oneroso a un milione di euro più obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro più bonus. Per il terzino destro che raccoglierà l'eredità di Muldur contratto di un anno più altri quattro.