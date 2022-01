Ultime notizie calcio mercato - Su Tuttomercatoweb arrivano delle indiscrezioni che riguardano il mercato della Salernitana:

"Il centrocampista centrale Emil Bohinen sarà un nuovo calciatore della Salernitana. Il direttore sportivo Walter Sabatini ha l'accordo col CSKA Mosca per l'acquisto del calciatore norvegese: un trasferimento a titolo temporaneo che in estate potrà diventare definitivo in caso di salvezza dei granata".