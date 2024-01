TMW - Rinnovo Zanoli, firma col Napoli fino al 2029! Poi il prestito alla Salernitana: le tempistiche

Calciomercato Napoli - Sarà domani il giorno del trasferimento di Alessandro Zanoli dal Napoli alla Salernitana a titolo temporaneo, a scriverlo è TMW che svela anche un altro retroscena. Perché la novità è che prima firmerà un lungo rinnovo col Napoli:

"La novità riguarda però il rinnovo del contratto visto che il laterale classe 2000 prima di passare alla corte di Pippo Inzaghi firmerà un nuovo contratto coi partenopeo valido fino al 30 giugno 2029.

Per settimane promesso sposo al Genoa, club che poi a destra ha preso Spence nell'operazione che ha portato Radu Dragusin al Tottenham, Zanoli come un anno fa lascia il Napoli a titolo temporaneo a metà stagione. A gennaio 2023 ad accoglierlo fu la Sampdoria, adesso c'è la Salernitana, squadra ultima in classifica alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti per tentare la scalata salvezza".