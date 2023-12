TMW - Rinnovo Osimhen, svelato il valore della clausola: il piano di ADL per l'estate

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen ha rinnovato con il Napoli fino al 2026: il centravanti nigeriano guadagnerà circa 10 milioni a stagione e nel nuovo accordo è presente anche una clausola rescissoria.

Del contratto di Osimhen ne hanno parlato i colleghi di TMW, riportano alcuni dettagli:

La clausola di Victor Osimhen è riservata, ma ammonta a circa 130 milioni di euro. È evidente che il contratto ponte fino al 2026 dia più forza agli azzurri, ma dall'altro lato sarà comunque difficile rifiutare una proposta intorno alle tre cifre. Così Osimhen a giugno probabilmente lascerà. A gennaio invece non c'è alcuna possibilità perché lo stesso presidente vuole acciuffare la Champions League e il quarto posto, anche se in questo momento i problemi ci sono e sono abbastanza evidenti. Poi Osimhen sarà più o meno libero di lasciare Napoli in caso di offerta da parte di una big europea, mentre per l'Arabia, appunto, c'è la clausola.