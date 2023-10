TMW - Rinnovo Osimhen, incontro con l'agente con un nulla di fatto. De Laurentiis vuole cederlo in estate

Il portale Tuttomercatoweb riferisce in esclusiva alcuni aggiornamenti circa l'incontro avvenuto tra i dirigenti del Napli e l'agente di Osimhen. Sul banco c'è in discussione il rinnovo contrattuale del calciatore nigeriano.

È un incontro da zero a zero quello fra gli uomini mercato del Napoli, Maurizio Micheli e Mauro Meluso, e l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda.

I tre si sono riuniti in un ristorante di Pozzuoli per parlare della situazione dell'attaccante nigeriano, ancora in bilico dopo i tanti summit.

A fine agosto sembrava oramai vicinissimo il prolungamento per una cifra intorno ai 9 milioni di euro e il video di TikTok è sembrato quasi un pretesto per sottrarsi al pattuito solamente qualche settimana prima.

Così il rinnovo sembra sempre più difficile e De Laurentiis ha intenzione di cedere Osimhen in estate.

Spera in un'asta dopo avere rifiutato molti soldi dall'Arabia, con la ricerca del nove da parte di tutti i club (anche di Premier League) che può partire a breve. C'è anche il Real Madrid in caso non arrivi Mbappé