TMW - Retroscena Koopmeiners, mega offerta Napoli nell'ultima settimana di mercato: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Il club di De Laurentiis ha provato a prelevare Teun Koopmeiners dall'Atalanta negli ultimi giorni del calciomercato appena concluso.

Calciomercato Napoli, retroscena Koopmeiners

Come riportato da Tuttomercatoweb, negli ultimi giorni di mercato il Napoli ha presentato una maxi proposta all'Atalanta per Teun Koopmeiners. In seguito al fallimento della trattativa per Gabri Veiga, finito in Arabia, gli azzurri hanno cercato di prendere l'olandese con un rilancio ulteriore rispetto ai 45 milioni che il suo agente, Bart Baving, aveva svelato a una settimana dal gong.

Il Napoli ha proposto 47 milioni, senza bonus né condizioni ulteriori, oppure percentuali sulla futura rivendita. Un ammontare che sarebbe stato accettato all'inizio di giugno, quando la valutazione era di 40 milioni per chi si fosse presentato con un assegno, ma non in chiusura di mercato quando Percassi ha dichiarato incedibile il giocatore.