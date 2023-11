Tmw - Pompilio in scadenza col Napoli: c'è la Juventus in agguato

Il calciomercato può portare presto delle nuove sorprese in Serie A. Perché la Juventus può ancora una volta scippare un tesserato del Napoli. Il contratto è in scadenza e per questo ci sarà un tentativo.

Napoli: la Juventus punta Pompilio

Napoli - Giuseppe Pompilio può lasciare il Napoli a giugno 2024. Perché il vice direttore sportivo, legato sin da Carpi a Cristiano Giuntoli, ha il contratto in scadenza il prossimo anno e proprio alla Juventus seguendo Giuntoli può legarsi. Adesso è un altro dei nomi caldi della Juventus come riprotato da Tmw, l'attuale dirigente del Napoli può dire addio per firmare con la Juventus.

In estate Aurelio De Laurentiis aveva deciso di confermare l'intero gruppo di scouting, da Micheli a Pompilio, ma quando il contratto sarà in scadenza allora Pompilio potrà valutare altre offerte tra cui quella della Juventus.