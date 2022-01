Calciomercato Napoli - Sarà Filippo Costa il secondo colpo di mercato, dopo Rispoli, del Parma in questa sessione di gennaio. Il terzino mancino classe '95 era stato annunciato ieri dal presidente Krause sui social , ma non era ancora chiara la formula. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore arriverà in gialloblù in prestito con diritto di riscatto.