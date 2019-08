TMW - Palermo, l'ex azzurro Rinaudo verso il ruolo di dt e responsabile settore giovanile

TMW - Palermo, Rinaudo verso il ruolo di dt e responsabile settore giovanile Il Palermo riparte. Vi abbiamo raccontato di Renzo Castagnini consulente e figura di riferimento della prima squadra con la regia di Rinaldo Sagramola. Ma la nuova società rosanero pensa anche al settore giovanile che negli anni con Sandro Porchia - oggi al Trapani - ha raccolto risultati importanti valorizzando tanti calciatori. E l’intenzione è proprio quella di dare massima attenzione ancora oggi ai giovani talenti. Motivo per cui il responsabile del settore giovanile del nuovo Palermo dovrebbe essere Leandro Rinaudo, già direttore sportivo di Venezia e Cremonese che ricoprirebbe anche il ruolo di direttore tecnico. Da capire il ruolo che ricoprirà Rosario Argento, che tornerà al Palermo dopo tanti anni e dovrebbe occuparsi del settore giovanile. Mentre come vi abbiamo già raccontato Renzo Castagnini che nell’ultimo periodo ha collaborato con l’agente Tullio Tinti, torna a lavorare per un club e si occuperà unicamente della prima squadra anche se probabilmente non rimarrà stabilmente in Sicilia. Il Palermo rimette le ali, a Rinaudo le chiavi per far volare i giovani rosanero...