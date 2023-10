TMW - Nome nuovo a centrocampo, il Napoli mette gli occhi su Albert Gronbaek per gennaio

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli vuole rinforzare il proprio centrocampo e vorrebbe farlo già nel prossimo mercato invernale.

Napoli, a centrocampo piace Gronbaek

Sul taccuino degli uomini di mercato azzurri c'è il nome di Albert Grønbæk Erlykke, centrocampista classe 2001 del Bodo Glimt. Stando a quanto riferito dai colleghi di TMW il club azzurro avrebbe messo gli occhi sul giocatore, valutato circa 8,5 milioni di euro. Centrocampista polivalente che all'occorrenza può giocare anche esterno offensivo, in questa stagione di Eliteserien - il massimo campionato norvegese - ha già messo a segno 8 gol in 23 presenze, partendo sempre da titolare e spesso giocando l'intera partita. Anche grazie alle sue reti il Bodo è primo in classifica con 55 punti in 24 partite.