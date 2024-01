TMW - 'No' di Politano alla maxi offerta dell'Arabia, c'entra Spalletti: il motivo

Ultime news calciomercato Napoli - La redazione di TMW parla del 'no' di Politano all'Arabia Saudita, c'entra l'Europeo in vista con le scelte del CT Luciano Spalletti:

"Puntare l'Europeo può però anche voler dire rinunciare a offerte molto importanti. E' ciò che sta accadendo a Matteo Politano, attaccante del Napoli per il quale l'Al Shabab è sceso in campo con un contratto di tre anni e mezzo da sette milioni a stagione. L'offerta è economicamente clamorosa, come tutte quelle che arrivano da quella zona di mondo da qualche mese a questa parte. Ma per il momento Politano continua a nicchiare perché andare oggi in Arabia vuol dire perdere terreno in chiave Europeo e Politano in Germania vuole esserci. Almeno per ora, il contrattone arabo può aspettare".