TMW - Nehuen Perez si avvicina al Napoli: l'Udinese sta chiudendo per Lovato

Calciomercato Napoli - La prossima settimana il difensore argentino Nehuen Perez diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Ieri l'ultimo partita con l'Udinese - quella persa contro l'Atalanta - con il club friulano che in questi giorni ha portato avanti i contatti per trovare il sostituto da inserire nella rosa di mister Cioffi per la seconda parte di stagione. Una ricerca che sembra aver trovato un nome in pole più di altri: Matteo Lovato, classe 2000 della Salernitana che è sempre più vicino ad un trasferimento in prestito