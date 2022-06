TMW - Napoli, sondaggio ufficiale per Casale: il Verona chiede 10 milioni più bonus!

Calciomercato Napoli, è caccia al difensore centrale per la prossima stagione. Il Napoli deve riempire il posto lasciato vuoto dalla partenza di Tuanzebe e per completare il pacchetto difensivo serve un quarto difensore da affiancare a Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus.

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, il Napoli avrebbe già accelerato i contatti per il coreano Min-Jae Kim del Fenerbahce.

Non solo, però, perché proprio in queste ore c'è stato un altro sondaggio del Napoli in casa dell'Hellas Verona.

Calciomercato Napoli, sondaggio per Casale

Tuttomercatoweb riferisce di un primo sondaggio diretto del Napoli per Nicolò Casale, difensore classe 1998 dell'Hellas Verona. Un sondaggio ufficiale al quale è seguita la richiesta del club scaligero: 10 milioni di euro più bonus per lasciar partire il calciatore.

Il Napoli ovviamente vorrebbe abbassare questa cifra, ma su Casale c'è da rilevare anche la concorrenza della Lazio e, soprattutto, quella del Monza, che ha già avanzato un'offerta.