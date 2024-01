TMW - Napoli pronto ad un nuovo rilancio per Dragusin, le ultime

Niccolò Ceccarini racconta le ultime notizie di calciomercato sul Napoli: "L’obiettivo principale è diventato Dragusin del Genoa. Il centrale, classe 2002, è sicuramente un giocatore di livello e di prospettiva. Il Napoli sta cercando di convincere il club rossoblù, che per lui chiede 30 milioni. La prima offerta di 10 milioni più il cartellino di Zanoli non è stata presa in considerazione ma la società è decisa a rilanciare alzando la proposta e nel caso inserire anche Ostigard. Anche qui a breve si capirà se l’operazione può andare in porto oppure no. In Italia c’è anche l’ipotesi Perez dell’Udinese ma il Napoli si muove anche su alcune opzioni all’estero".