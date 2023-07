TMW - Napoli, offerta da 20 milioni dai Los Angeles Galaxy per Lozano: contratto faraonico

Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli in questa finestra di mercato, visto che ha il contratto in scadenza con gli azzurri nel 2024 e non ha intenzione di rinnovare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sul messicano si è mosso un club di MLS: i Los Angeles Galaxy. I californiani hanno presentato un'offerta da 20 milioni di euro ai campioni d'Italia che certamente la prenderanno in considerazione. Dall'altra parte i Los Angeles Galaxy avranno tanti buoni argomenti per convincere il messicano, visto che sono pronti a mettere sul tavolo della trattativa un contratto triennale da 20 milioni di dollari a stagione. Difficile che Lozano possa dire di no a queste cifre e nelle prossime ore sono attese novità.