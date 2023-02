Tmw - Napoli, occhi su Samardzic: è un'opzione per l'estate

Calciomercato Napoli - Un occhio al presente con la corsa scudetto e “un’occasione irripetibile” da non sbagliare, un altro però anche al futuro. Tant’è che il Napoli, silenziosamente, già guarda anche al dopo campionato con vari spunti sul mercato.

Calciomercato Napoli, occhi su Samardzic

Come riferisce Niccolò Cerracini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ce ne sarebbe già uno in particolare per la mediana: Lazar Samardzic, tedesco classe 2002 che si sta mettendo in mostra in Serie A a ogni singola giornata. Il club azzurro - si legge - lo segue con attenzione ed è sicuramente un'opzione da tenere in considerazione per il mercato estivo.