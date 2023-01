Ultime notizie di calciomercato - Nuovo giovane obiettivo per il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club azzurro è infatti sulle tracce di Bilal El Khannouss, centrocampista offensivo classe 2004 del Genk.

Calciomercato Napoli, idea El Khannouss

Il Napoli guarda con attenzione agli sviluppi del calciatore del Genk, Bilal El Khannouss. Come scrive TMW, il contratto del marocchino è in scadenza nel 2026, con il giocatore che viene impiegato da tutta la stagione come titolare.