Calciomercato Napoli - E’ in arrivo Davide Faraoni come vice di Giovanni Di Lorenzo in casa Napoli: lo annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb.

Mercato Napoli, in arrivo Faraoni

Tutto è legato ad Alessandro Zanoli cercato dal Genoa il cui prestito potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore: se così fosse, arriverebbe anche la fumata bianca per l’esterno dell’Hellas Verona in azzurro. Affare da 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore che guadagnerà invece 1 milione a stagione per tre anni.