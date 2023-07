Tmw - Napoli, Danso obiettivo principale per la difesa ma il Lens fa muro: la situazione

Calciomercato Napoli - Ceduto ufficialmente Kim Min-Jae al Bayern Monaco, il Napoli ora è chiamato a trovare un sostituto all’altezza. E sembrerebbe esserci in particolare un nome in pole: Kevin Danso.

Mercato Napoli, Danso per sostituire Kim?

Come infatti confermano i colleghi di Tuttomercatoweb, il difensore del Lens sarebbe l’obiettivo numero uno per la retroguardia. Tuttavia la situazione sarebbe cambiata nel club francese: ora, dopo gli addii di Fofana e Openda, la dirigenza potrebbe far muro per un’altra cessione importante.

La cifra potrebbe così salire ma la cessione potrebbe comunque concretizzarsi se dovesse essere direttamente il giocatore a spingere. Il Lens è tuttavia restio alla separazione in virtù della Champions della prossima stagione dove non è affatto intenzionato a sfigurare.