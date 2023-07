Calciomercato - Cessione in casa azzurra: si tratta del gioiellino e capitano del Napoli Primavera, Benedetto Barba. Come infatti svelano i colleghi di Tmw, il giocatore classe 2003 è in procinto di sbarcare al Renate con cui firmerà un contratto biennale. Ripartirà quindi dalla Serie C dopo le 70 presenze partenopee e a titolo definitivo.