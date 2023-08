Calciomercato Napoli - Novità in vista per Michael Folorunsho dopo anche l’ottima prestazione di ieri a Castel di Sangro in amichevole.

Mercato Napoli, rinnovo e cessione per Folorunsho

Come riferisce Tmw, le parti sono vicinissime al rinnovo contrattuale per prolungare fino al 2027. Dopodiché il giocatore andrà via in prestito, col Verona in pole position poiché ha già l’accordo sia con la società che con lo stesso giocatore. La fumata bianca potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.