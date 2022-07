Calciomercato Napoli - Il Monza ha incontrato gli agenti di Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Si cerca una quadra sull'ingaggio del centrocampista dopo aver raggiunto l'accordo con la Roma. Come riportato da Tmw, per l'attaccante del Real Madrid, invece, il club italiano sta sondando il terreno per capire la fattibilità dell'operazione. In caso di acquisto di Borja Mayoral per il Monza si allontanerebbe Petagna.