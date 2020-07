Tmw - Milik-Juve, la trattativa può decollare solo con l'inserimento di Bernardeschi

Ultime notizie mercato Napoli - Dopo aver incassato il sì di Osimhen, il Napoli si muove concretamente con il Lille per condurre in porto nel minor tempo possibile questa operazione, con il club transalpino che al momento chiede 50 milioni di euro per lasciar partire il bomber nigeriano. L'ex Charleroi, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, andrà a prendere il posto di Milik sul quale c'è da tempo la Juventus. Questa pista, però, può decollare solo se sarà inserito nella trattativa anche Federico Bernardeschi. Sulle sue tracce, poi, ci sono da tempo anche il Tottenham in Inghilterra e l'Atletico Madrid in Spagna.

Arek Milik Napoli