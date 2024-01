TMW - Mangala possibile affare alla Traoré: il Napoli sfida un'altra big italiana

Il centrocampista belga Orel Mangala può trasferirsi in Serie A in questa finestra di calciomercato.

Orel Mangala

Il Napoli punta Mangala

Napoli e Juventus sono i club interessati. Mangala è un nome di attualità anche perché la società inglese è sempre più propenso a cedere il calciatore a titolo temporaneo. Il Nottingham però chiede delle garanzie: sia sul diritto di riscatto, sia sul costo del prestito che può essere gratuito dovesse il calciatore essere acquistato a fine campionato, ma diventerebbe oneroso nel caso in cui Mangara tornerebbe in Inghilterra. Le condizioni, insomma, sono le stesse che negli ultimi giorni hanno permesso a Napoli e Bournemouth di trovare un accordo per il ritorno in Italia di Hamed Traoré: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Lo riporta Tuttomercatoweb.

