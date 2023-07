Tmw - Lobotka, l’Al Ahli lo ha chiesto ufficialmente al Napoli: ADL irremovibile, non si cede

Calciomercato Napoli - Le sirene arabe suonano di nuovo in Serie A, questa volta dritti in casa partenopea.

Mercato Napoli, arabi su Lobotka: la reazione di ADL

Secondo quanto infatti riferisce Tuttomercartoweb, l’Al Ahli ha chiesto ufficialmente al Napoli informazioni per Stanislav Lobotka fresco di un rinnovo contrattuale fino al 2027 con ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus.

A tale richiesta, però, ADL è stato irremovibile: Lobotka non si cede. Probabilmente - aggiungono i colleghi - solo per una cifra altissima e fuori mercato potrebbe ammorbidirsi, tipo 70 milioni, ma non è questo il caso.