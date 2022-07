Tmw - Kim vuole un triennale, il Napoli spinge per un quinquennale: l'affare però non sembra in discussione

Kim verso il Napoli, si stanno definendo gli ultimi dettagli di una trattiva abbastanza discussa ma che alla fine dovrebbe concludersi nel migliore dei modi. Gli ultimi intoppi legati alla durata del contratto ce li rivela Tuttomercato web

Due le opzioni sul tavolo: da un lato un contratto triennale, la soluzione preferita dal giocatore, dall'altro un contratto quinquennale, la soluzione preferita dal Napoli. La società di De Laurentiis è anche disponibile all'inserimento di una clausola risolutoria che entrerà in vigore al termine del secondo anno di contratto, di circa il doppio rispetto ai 20 milioni di euro che verranno pagati, pur di trovare un punto di intesa con Kim. L'affare comunque non sembra in discussione, anche perché negli ultimi giorni non si sono registrati inserimenti da parte di altri club.